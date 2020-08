Siracusa, detenzione e porto illegale d’arma e munizioni: ristoratore in manette

Un noto ristoratore siracusano arrestato dai Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Siracusa, in collaborazione della Stazione di Ortigia, per detenzione e porto illegale d’arma e munizioni.

Nei giorni scorsi Francesco Pellizzeri è stato notato dai militari dell'Arma mentre, con fare sospetto, parcheggiava l’auto nei pressi del Tribunale. Al momento di riprendere l'auto, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare.

Nell’abitacolo della vettura è stata rivenuta ben occultata una pistola revolver, marca Smith & Wesson, calibro 38 SP, provvista di munizionamento e un coltello a serramanico della lunghezza di 18 centimetri complessivi e lama di 8 centimetri. In casa sono stati rivenuti altri 34 proiettili calibro 9 x 21.

La pistola sarà inviata al Ris di Messina per gli accertamenti di rito. Nel frattempo Pm di turno Stefano Priolo, con l’avvallo del Procuratore Sabrina Gambino, ha convalidato l’arresto in flagranza di reato poi confermato dal Gip che ha applicato la misura cautelare in carcere.