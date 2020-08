Siracusa, la rotatoria di Santa Panagia intitolata a Iano Battaglia

La rotatoria posta tra viale Santa Panagia, via Augusta e via Europa sarà intitolata a Iano Battaglia, più volte consigliere comunale, assessore ed anche vice sindaco della città. Scomparso nel 2010, Battaglia è stato anche dirigente dell'Istituto autonomo case popolari, nonché grande amante dello sport e uomo dedito al sociale. In realtà da anni si parla di dedicargli l’intitolazione della rotatoria di viale Santa Panagia, ma le pastoie burocratiche ne hanno ritardato il percorso. La cerimonia avrà luogo mercoledì 12 agosto, alle 11.