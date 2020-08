Siracusa, collegamento via mare tra Ortigia e Plemmirio: Gradenigo "Non perdiamo l'occasione"

"Non perdiamo l'occasione di vedere realizzato un servizio di trasporto intermodale via mare tra Ortigia e il Plemmirio".

La sollecitazione arriva dall'ex consigliere comunale di Lealtà e Condivisione, Carlo Gradenigo, "visto che - scrive in una nota - senza l'impegno nell'anno in corso ci sono fondi che rischiano di andare perduti".

Se da un lato l’emergenza covid ha rivisto le priorità degli ultimi mesi - aggiunge l'ex consigliere - dall’altro non si può non tenere conto dell’interlocuzione portata avanti dal 2018 con la Capitaneria di Porto che da due anni attende la richiesta formale del Comune per l’istruzione della pratica di concessione demaniale utile all’installazione di un molo pubblico a Punta del Pero". Ma Gradenigo ricorda anche "la potenzialità di un servizio che ha visto transitare via mare oltre 1000 persone nel 2016 in occasione dell’iniziativa “Plemmirio Riserva Per Un Giorno” e i tre atti presentati e approvati dal Consiglio Comunale nell’estate del 2019: l'inserimento nel Pums dell’infrastruttura di collegamento via mare tra Ortigia e Plemmirio, l'indirizzo di realizzazione del servizio barca + bus circolare Plemmirio e la previsione in apposito capitolo dedicato a tali infrastrutture di 100.000 euro a valere sul bilancio 2020.