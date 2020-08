Lentini, cocaina nascosta in un peluche in casa: arrestata 46enne

Dovrà rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti Tiziana Bellistri, 46 anni di Lentini, già nota alle forze di polizia.

A seguito di perquisizione domiciliare, effettuata con l’ausilio dell’unità cinofila Elvis, la donna è stata trovata in possesso di 15 grammi di cocaina suddivisa in dosi ed occultata in un peluche, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Per lei sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Nel corso del medesimo servizio, in un’abitazione abbandonata di via Margellina, gli agenti hanno rinvenuto 140 grammi di marijuana, all'interno di un sacchetto di plastica, oltre a un bilancino di precisione.