Siracusa, Superbonus 110%: architetti, ingegneri e costruttori edili fanno rete

Protocollo d’intesa tra gli Ordini provinciali degli architetti e degli ingegneri di Siracusa con l’Ance Sicilia. Obiettivo: creare una collaborazione tra professionisti, imprese edili, istituti bancari e consulenti fiscali per garantire all’utenza una corretta informazione e una consulenza qualificata su tutti gli aspetti relativi al Superbonus 110% e alla cessione del credito previsti nel Decreto Rilancio. “Questo protocollo d’intesa - dichiara Francesco Giunta, presidente dell’Ordine degli architetti - rappresenta una grande opportunità di lavoro per i nostri iscritti, in quanto permetterà di far parte di un sistema integrato in grado di fornire indicazioni sostenibili per l'utilizzo delle agevolazioni introdotte dal Decreto Rilancio in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici".