Siracusa, primo incontro della segreteria cittadina del Pd

Primo incontro martedì scorso della segreteria cittadina del Pd di Siracusa. Il segretario Santino Romano ha assegnato le deleghe ai componenti che in linea di massima richiamano quelle degli assessori dell'amministrazione Italia.

Si è tenuto un dibattito aperto e costruttivo volto alla stesura di un progetto di massima che verrà presentato all'amministrazione comunale già a settembre.

"La mia idea di rilancio del partito - dichiara Santino Romano, segretario cittadino del Pd - si baserà su progetti politici atti al miglioramento della vita dei cittadini, a partire dalle categorie più in difficoltà. Fondamentale anche guardare al futuro, ovvero le prossime elezioni amministrative a Siracusa, che dovrebbero svolgersi fra 3 anni, a cui il partito non vuole assolutamente arrivare impreparato ma con un progetto di città già pronto e con delle persone disposte a metterlo in atto".

Questo l'elenco delle deleghe per ciascun componente:

- Angelo Greco, vice segretario unico con delega al "lavoro e rapporti con il mondo sindacale"

- Giuseppina Rinaudello, "ambiente e territorio, igiene urbana"

- Carmen Castelluccio "rapporti con le associazioni e il terzo settore"

- Maria Grazia Cavarra "sport, organizzazione eventi"

- Pamela La Mesa "politiche sociali, cultura"

- Adriana Contento "turismo, pari opportunità"

- Roberta Boscarino "pubblica istruzione"

- Dino Purpura "mobilità e trasporti"

- Faust Fiorini "commercio e lavori pubblici"

- Luigi Veneziano "legalità"

- Francesco Sgarlata "rapporti con la pubblica amministrazione"

- Gianmarco Lo Curzio "sanità pubblica"

- Giovanni Zero "periferie"

Faranno parte integrante della segreteria

Bongiovanni Stefania, in qualità di presidente eletta dell'assemblea e Stefano Piras, in qualità di Tesoriere eletto.