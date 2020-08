Melilli, scoperta vasta piantagione di canapa indiana: 2 arresti

Una vasta piantagione di canapa indiana è stata scoperta dai Carabinieri in contrada Pantalone di Sopra, nel territorio di Melilli.

In azione i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Augusta e lo Squadrone Eliportato dei Cacciatori di Sicilia, reparto che ha sede all’interno del comprensorio avio-militare di Sigonella.

Due sortinesi sono stati arrestati: Stefano Formica, 34 anni, già noto alle forze dell’ordine e Vincenzo Rio, 24 anni con l'accusa di produzione illecita di sostanze stupefacenti. I due sono stati sorpresi mentre irrigavano la piantagione, prelevando l’acqua dal torrente Belluzza mediante una pompa a motore.

I Carabinieri Cacciatori da qualche giorno rastrellavano le sponde del torrente alla ricerca di radure che, nascoste dalla foltissima vegetazione, diventano luogo adatto per piantare la marijuana.

Formica e Rio erano riusciti infatti a ripulire una superficie di circa 200 metri quadrati di macchia mediterranea dove avevano piantato circa 250 piante, già alte più di un metro e mezzo, che dopo la campionatura utile agli esami ed alle successive indagini, sono state distrutte.