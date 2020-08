Intimidazione a Claudio Fava, tagliata una cravatta

Inquietante irruzione negli uffici del Presidente della Commissione Regionale Antimafia siciliana, Claudio Fava. Qualcuno è entrato nell’ufficio e ha tagliato una cravatta che il presidente tiene nel suo ufficio all’Ars. L’indumento è stato trovato con un taglio netto sul retro. Fava ha già incontrato il questore di Palermo mentre sono in corso accertamenti attraverso il sistema di video sorveglianza. Indagini sono in corso per risalire all’autore del gesto. Dell’accaduto è stato informato anche il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e il segretario generale di Palazzo dei Normanni.

Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’Ars esprime solidarietà al presidente della Commissione regionale Antimafia, così come il coordinatore regionale di Articolo 1, Pippo Zappulla: "Nel confermare il sostegno e la piena solidarietà a Claudio Fava confido nel lavoro delle forze dell'ordine per fare verità e luce su un gesto che può avere significati davvero gravi".