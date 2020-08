M.M.P. srl dalla zona industriale di Priolo alla conquista dei mercati europei

Commesse in Italia e in buona parte dell’Europa, con un presente e un futuro caratterizzati da investimenti importanti nel territorio di Priolo.

Questa è la M.M.P. S.r.l., società all’avanguardia nel settore metalmeccanico e petrolchimico, che continua a scommettere sulle proprie competenze e su un’esperienza consolidata.



La M.M.P. nasce nel 2003 dalla felice intuizione di Salvatore Nicolosi, fondatore e Amministratore Unico dell’azienda, che nel corso degli anni ha conquistato fette di mercato sempre più ampie e importanti nel settore della prefabbricazione, montaggio piping e carpenterie, e della manutenzione standard di impianti industriali.

A collaborare Salvatore Nicolosi nella gestione della società un management capace e affidabile: Andrea Nicolosi Direttore Amministrativo, Marco Nicolosi Direttore delle Costruzioni, Orazio Valenti Direttore Commerciale e Ing. Luigi Burgio Direttore Generale.

C’è poi la forza-lavoro, una media di circa 300 dipendenti l’anno, vanto dell’azienda, che, per espressa volontà della proprietà, per l’85% è di Priolo Gargallo, ad ulteriore testimonianza del legame forte che unisce la M.M.P. al territorio in cui è nata e in cui continua ad operare.

“Lavorare con serietà e rigore è il nostro motto” dice con orgoglio, l’Amministratore Unico e fondatore della M.M.P., Salvatore Nicolosi; caratteristiche che hanno consentito alla M.M.P. di ottenere certificazioni di alto livello per la qualità e per la sicurezza come la UNI EN ISO 9001-2015, la ISO 3834, la SCCP, solo per citarne alcune. Tutte garanzie che hanno permesso all’azienda priolese di acquisire committenti di alto profilo: una per tutte Isab Lukoil, dalla quale sono stati acquisiti ordini per oltre 22 milioni di euro in qualità di main contractor per la manuntenzione generale 2020 dei lotti 2 e 5, per l’interconnecting ed il nuovo inceneritore, per montaggi meccanici in area A & B e per l’sws stripping and heat recovery at unit 1400. Da qualche mese è stata conclusa la manutenzione generale 2020 per la Versalis Priolo, dove l’azienda è stata coinvolta in qualità di impresa mandataria di un’associazione temporanea di imprese con altre sette società di diversa specializzazione. Inoltre, per lo stesso progetto, l’azienda è risultata assegnataria di un ulteriore ordine per la gestione ed il coordinamento dell’intero TURN AROUND.



Altre committenti storiche sono la Raffineria di Milazzo e la Raffineria Api di Falconara, dove la M.M.P. opera dal 2004, con l’acquisizione di un ordine fiduciario come main contractor dal 2020 al 2023, per la manutenzione degli impianti.

Dal 2016 al 2018 la società priolese ha realizzato un importante progetto di montaggio tubazioni, supporti e collaudi delle aree A-B-C-D presso il Centro Olii di Tempa Rossa della Total Italia con committente Tecnimont.



Ulteriori progetti sono stati svolti in Germania, Danimarca, Olanda, Svezia, Polonia, Romania e Bulgaria con committenti Internazionali quali PreemRaff, BP, SHELL, TOTAL, PETROM OMV E LUKOIL INTERNATIONAL.

E il futuro va nella direzione dell’espansione e dello sviluppo: “Abbiamo costruito – dice l’Amministratore Unico e fondatore della M.M.P., Salvatore Nicolosi – una nuova officina di 2.200 mq nell’area Pip del Comune di Priolo, in contrada Balorda, una nuova sede operativa direzionale di 600 mq e a breve inizieranno i lavori per una seconda officina, con investimenti già realizzati da 3 milioni di euro e con altri 800.000 euro previsti entro il 2021”. Nel 2019 è stato deliberato un aumento di capitale da 100.000 euro a 500.000 euro I.V. al fine di incrementare e rafforzare il valore dell’azienda; gli investimenti conseguenti hanno riguardato anche l’acquisto di nuovi mezzi e attrezzature.

Al Core Business aziendale la società ha affiancato ulteriori attività specialistiche, quali attività di installazione ponteggi, serraggi assistiti e lavorazioni meccaniche on-site. La costante crescita ed espansione della M.M.P. è stata ulteriormente consolidata con l’apertura nel 2014 di una branch in Bulgaria e nel 2018 di una branch in Romania. E così, quella che nel 2003 era una scommessa, si è trasformata in una certezza dalle solide fondamenta, che ha già tracciato il proprio percorso futuro nel segno della qualità, dell’affidabilità e dell’alta specializzazione.