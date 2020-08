Coronavirus, 21 nuovi positivi in Sicilia

Risale il numero di nuovi positivi in Sicilia: sono 21 nelle ultime 24 ore. Questo quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.

Nove nei nuovi casi sono nel Ragusano (5 migranti), 5 nel Messinese, 3 nel Palermitano (la famiglia di Carini), due di Caltanissetta (anche questi migranti) e due a Catania.

Sale così a 38 il numero dei ricoverati in ospedale e sono 4 quelli in terapia intensiva, mentre 276 sono in isolamento domiciliare, 314 gli attuali positivi al coronavirus i con 2200 i tamponi effettuati in 24 ore.