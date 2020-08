Siracusa, Utilservice: l'ufficio del lavoro dà ragione alla Filcams

La procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Util service soc coop è inefficace ed illegittima in quanto avviata in un periodo in cui il decreto cura Italia non lo permetteva. Così l'ufficio del lavoro di Siracusa ha accolto l'impugnativa mossa dalla Filcams Cgil.

Soddisfazione viene espressa dal sindacato che sottolinea anche cosa aveva determinato la situazione: "Con un appalto in scadenza giorno 18 agosto e in assenza delle gare promesse e sbandierate dall’amministrazione comunale, tutti i lavoratori dell’appalto rischiano concretamente la perdita del proprio posto di lavoro. È ora di ripensare anche ad un piano di mobilità interno alla nostra città e pensiamo che chi ha sviluppato professionalità nell’ambito complessivo dell’appalto, deve aver riconosciuta la possibilità di poter continuare a lavorare in un nuovo appalto che comprenda anche il servizio di trasporto"