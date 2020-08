Noto, al via la riqualificazione urbana tra via Rizza e via Salvo D'acquisto

Cominciati i lavori di riqualificazione urbana tra via Rizza e via Salvo D'acquisto, a Noto. Quest mattina sopralluogo in cantiere del sindaco, Corrado Bonfanti.

“Già da un anno - ha detto - i tecnici del Comune erano al lavoro per risolvere un problema complesso: rifaremo la nuova conduttura idrica e quella fognaria, sarà realizzata una nuova vasca di raccordo per i reflui. ante realtà coinvolte, dal Comune all’Aspecon ai professionisti che hanno progettato l’intervento: capisco le lamentele dei residenti che in questi anni hanno atteso e segnalato, ma sono sicuro che il risultato raggiunto sarà positivo”.