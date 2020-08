Noto, 15enne denunciato per maltrattamento di animali

Un ragazzino di 15 anni di Noto denunciato per maltrattamento di animali.

La polizia lo ha intercettato in corso Vittorio Emanuele, mentre cercava di convincere i turisti a fare una foto ricordo con due pappagallini.

I volatili avevano alcune piume tagliate, cosa che impediva loro di volare.

Da qui la denuncia per il 15enne, mentre i due pappagallini sono stati affidati ai veterinari dell’Asp.