Siracusa, il Comune in cerca di 45 locali da destinare ad aule: pubblicato l'avviso

La scuola ai tempi del covid impone nuove regole nel nome della sicurezza: una di queste è il distanziamento.

Eco allora che per alcuni istituti comprensivi, metro alla mano, gli spazi attuali non sono sufficienti. Questo quanto emerso dagli incontri che il Comune ha avuto con i dirigenti scolastici del territorio. Ragion per cui necessitano nuove aule, in tutto 45 così distribuite: 5 per l'istituto Wojtyla di via Tucidide (2 per l primaria e 3 per la secondaria), 5 per il plesso di via Torino della Wojtyla ( 2 per la primaria e 3 per la secondaria), 15Raiti di via Pordenone (5 per l'infanzia, 7 per la primaria e 3 per la secondaria), 3 per la Costanzo di viale Santa Panagia (tutte per la secondaria), 5 per la Polo Orsi di Piazza della Repubblic ( tutte per la primaria) e 12 per la Lombardo Radice di via Archia (2 per l'infanzia, 7 per la primaria e 3 per la secondaria).

Gli immobili dovranno essere al piano terra, immediatamente fruibili, conformi alle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia sanitaria, di sicurezza oltre che in materia urbanistica ed edilizia, con la possibilità di adattamento alla ripartizione interna dei locali alle esigenze del Comune. I locali dovranno essere vicini alle scuole e comodamente raggiungibili. La locazione avrà la durata di 10 mesi da settembre 2020 a giugno 2021.

Le manifestazioni di disponibilità dovranno pervenire al Comun entro e non oltre le 12 del 18 agosto.

Le decisioni conclusive saranno adottate dalla giunta in ossequio ai criteri indicati nell'avviso e ai principi di logicità, ragionevolezza d economicità.