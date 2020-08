Coronavirus, altri 10 contagi in Sicilia

Sale di 10 il numero dei positivi al Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Questi i dai riportati nel bollettino del ministero della Salute.

I dieci nuovi contagi si sono registrati 5 a Catania, 4 a Ragusa e uno a Messina. Gli attuali positivi sono 293 (contemporaneamente ci sono state 4 guarigioni e un decesso). In isolamento domiciliare si trovano 256 persone, mentre 35 sono ricoverate con sintomi e 3 in terapia intensiva.