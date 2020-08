Siracusa, realizzazione infrastrutture per la fibra ottica: De Simone "Violate le norme di decoro"

Violata la normativa sul decoro urbano dalla Enel Open Fiber nell'ambito della realizzazione a Siracusa di infrastrutture per telecomunicazioni in fibra ottica nell'ambito del progetto "Fiber to the home" commissionato dal Comune.

A segnalarlo è il presidente della Consulta Civica Damiano De Simone che si riferisce "all’affissione selvaggia delle scatole di distribuzione della linea in costruzione, sulle facciate degli edifici, soprattutto del centro storico come in zona Umbertina, la cui modalità va in netto contrasto con alcuni punti del regolamento comunale sul Decoro Urbano".

De Simone, inoltre, chiama in causa il Comune: "Non ha esercitato la corretta attività di vigilanza e controllo sullo stato di avanzamento dei lavori.Un cattivo esempio di rispetto delle regole – continua Damiano De Simone – se si pensa che gli esercenti subiscono sanzioni per molto meno, senza il beneficio del primo richiamo, né la possibilità che venga loro concesso un periodo di tolleranza per eventuali adeguamenti ai regolamenti comunali".