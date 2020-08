Siracusa e Augusta, trasporto pubblico inadeguato: la denuncia dell'Ugl

Due soli mezzi su Siracusa e uno solo su Augusta. L'Ugl si riferisce alle vetture che l'Ast mette in servizio nonostante siano stati consegnati all'Azienda 32 nuovi autobus: "Quest perché - scrivono in una nota il segretario regionale Trasporti, Giuseppe Scannella e il segretario provinciale dell'Ugl, Antonio Galioto - l'azienda non sarebbe in grado di pagare l’assicurazione per fare uscire tutti i mezzi.

Il Comune di Siracusa e l’amministrazione Comunale di Augusta sono intervenuti per chiedere chiarimenti sul perché non vengono garantiti i servizi come previsti dall’accordo regionale e su come viene utilizzato tutto il personale".