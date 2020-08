Morto per Covid il prof. Bruno Ficili: candidato per 13 volte al premio Nobel per la pace

Il Covid ha ucciso Bruno Ficili. Il professore era ricoverato in ospedale.

Originario di Scicli, viveva e aveva lavorato a Siracusa come dirigente scolastico. Dal 1986, come presidente dell'Associazione Internazionale per l'educazione alla pace, di cui è stato fondatore, ha organizzato, a Siracusa convegni internazionali sulla educazione alla pace. Per 13 volte è stato candidato al premio Nobel per la Pace.

Ficili, che soffriva di una patologia polmonare, era stato ricoverato a causa di una grave crisi respiratoria. Da li il tampone e la conferma della positività al covid.