Siracusa, filma la violenza sessuale sulla ex convivente e manda il video all'attuale fidanzato della donna: arrestato

E' stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e revenge porn ai danni della ex compana: si tratta di un 33enne siracusano.

L’uomo ha filmato l’atto di violenza e lo ha inviato tramite mail all’attuale fidanzato e ad altri conoscenti della vittima che hanno avvertito subito la Polizia.

L’uomo è stato, inoltre, denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di 80 grammi di hashish e 190 grammi di marijuana. Durante la perquisizione è stata rinvenuta anche una pistola giocattolo priva del tappo rosso, 4 cartucce e due paia di manette simili a quelle in dotazione alle forze dell’ordine.

Per lui si sono aperte le porte dell casa circondariale di Cavadonna.