Alla scoperta di Siracusa oggi a "Bellissima Italia" su Rai 2. VIDEO

Siracusa in tutto il suo splendore è stata la protagonista della puntata di Bellissima Italia, andata in onda oggi pomeriggio su Rai 2. Fabrizio Rocca a condurre il viaggio con l’intervento delle inviate Karina Marino e Maria Teresa Giarratano. Nel corso del programma Siracusa è emersa in tutta la sua bellezza naturalistica, storica, archeologica, folcloristica e anche le bontà gastronomiche. Per le riprese è stato utilizzato anche un drone per poter ammirare la città e i suoi tesori anche dall'alto.

Per vedere la puntata clicca sull'immagine sotto