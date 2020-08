Siracusa-Gela, svincolo di Rosolini: il 7 agosto l'inaugurazione

Sarà inaugurato venerdì 7 agosto, alle 9.30 lo svincolo autostradale di Rosolini della Siracusa-Gela.

A dare l'annuncio l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone: " Abbiamo voluto far slittare di qualche giorno l’apertura dell’opera, inizialmente fissata per il 31 luglio, per evitare la sovrapposizione con altre iniziative"