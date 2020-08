Siracusa, violato un nido della Caretta caretta a Ognina

Uno dei due nidi di tartaruga Caretta caretta, trovati a Ognina, è stato violato da ignoti.

Ieri i volontari residenti che monitorano i nidi hanno trovato un grosso buco al centro di un nido. Una volta ricevuta la segnalazione Giogio Nanì La Terra che aveva filmato il 21 luglio scorso la deposizione delle uova, ha chiesto l'intervento della biologa Oleana Prato in qualità di operatore del progetto tartarughe del Wwf Italia e Life Euroturtles. La biologa ha accertato che un solo uovo era stato rotto e che la covata era integra.

Oleana Prato ha espresso rammarico per l'accaduto , auspicando una maggiore sensibilizzazione dei cittadini per la natura.

La schiusa delle uova è prevista per metà settembre.