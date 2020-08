Siracusa, rubano chiavi e documenti da un'auto in sosta: arrestati

Due catanesi in manette con l'accusa di furto aggravato, porto di arnesi atti ad offendere e porto di arnesi atti allo scasso.

Si tratta di Orazio Di Mauro di 28 anni e Giuseppe Scarpaci di 47 anni, quest'ultimo è stato anche denunciato per violazione dell’obbligo di dimora a Catania.

ieri mattina un agente libero dal servizio ha segnalato in contrada Arenella un’auto che continuava a girare nella stessa zona. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno notato l’auto fermarsi in via Costa del Sole: Scarpaci è sceso e ha aperto la portiera di un’automobile di grossa cilindrata. All'intervento di un agente, Scapaci ha reagito tirandogli contro due mazzi di chiavi e la carta di circolazione appena rubati dall’auto, poi ha strattonato il poliziotto ed è risalito in auto.

Da qui è scattato un lungo inseguimento che si è concluso allo svincolo Priolo Sud dell’autostrada con l'arresto dei due uomini.

Nella loro auto sono stati trovati arnesi atti allo scasso e un congegno elettronico utilizzato per impedire la chiusura centralizzata delle portiere.

Secondo la ricostruzione dei poliziotti, i due aveano intenzione di risalire all'indirizzo di residenza della vittima e, utilizzando le chiavi trafugate, compiere un furto nell’appartamento.

I due uomini sono stati ristretti nella casa circondariale di Siracusa.