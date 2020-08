Siracusa e provincia, Sorbello: "I Comuni si mettano al lavoro per riaprire asili nido e scuole dell'infanzia"

“Sono state finalmente approvate le Linee Guida nazionali per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia (0-6 anni). Siamo quindi fiduciosi che i sindaci dei Comuni della provincia di Siracusa, avendo ormai a disposizione indicazioni chiare su come organizzare le riaperture di nidi e scuole dell’infanzia a inizio settembre, non facciano passare altro tempo". La sollecitazione arriva da Salvo Sorbello, presidente provinciale del Forum Famiglie.

"E’ indispensabile- aggiunge Sorbello - assicurare la ripartenza dei servizi educativi anche per dare alle famiglie certezza che i loro figli possano essere accolti nei nidi e nelle materne già da inizio settembre. In particolar modo a Siracusa, dove gli asili nido sono chiusi ormai da più di un anno, con gravissimi danni per i bambini, che hanno il sacrosanto diritto di poter frequentare strutture sicure e in grado di favorire l’indispensabile socializzazione".

E proprio il Comune di Siracusa ha già pubblicato l'avviso con il quale invita le famiglie ha provvedere all'iscrizione dei bambini agi asili nido comunali, seppur in attesa della definizione della procedura di affidamento del servizio. Le rette saranno invariate rispetto allo scorso anno scolastico.