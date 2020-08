Coronavirus, verso la proroga dell'obbligo delle mascherine oltre ferragosto

Obbligo di mascherina fino a ferragosto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai negozi.

Questo quanto prevede l'ordinanza dell'1 agosto a firma del ministro della Salute, Roberto Speranza, ma pare che il Governo sia intenzionato ad andare verso una nuova proroga. Entro la settimana il premier Conte dovrebbe adottare un nuovo dpcm con le misure anti contagio. Il nuovo dispositivo dovrebbe confermare le linee guida ad oggi in vigore e viene fin d'ora dato per scontato il rinnovo dell'obbligo delle mascherine per il contenimento del contagio.

Ciò perché il virus continua a circolare, mentre l'attenzione delle persone sull'utilizzo dei dispositivi di protezione sembra essere calato.

I dati sui nuovi contagi in Sicilia contenuti nel bollettino del Ministero della Salute di ieri riportano 7 nuovi positivi con 39 ricoverati, 3 dei quali in terapia intensiva e 246 in isolamento domiciliare. Sono 3.305 le persone che fino a ieri hanno contratto la malattia ma da due settimane non si registra alcun decesso. I tamponi effettuati da sabato a domenica sono stati 2708 (280 mila in totale).

In tutta Italia sono 239 i contagi con 8 morti.