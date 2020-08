Siracusa, primo appuntamento con l'Operazione Nettuno

Prima domenica dell'operazione Nettuno, organizzata dall'associazione Nuova Acropoli all'Arenella.

Circa 50 volontari provenienti da Siracusa, Floridia, Augusta, Catania e Ragusa, si sono suddivisi in squadre che hanno svolto vari servizi: sorveglianza della costa con un gommone in mare e con delle canoe, squadra antincendio, decoro di dissuasori e muretti, pulizia ecologica in zona Fanusa-Arenella e primo soccorso.

L'Operazione Nettuno, giunta alla 33ma edizione, continuerà nelle prossime due domeniche, garantendo la presenza dei volontari in divisa rossa.