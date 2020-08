Avola, incendio in abitazione: 3 persone tratte in salvo dalla Polizia

Incendio in un edificio di via Rattazzi ad Avola. Provvidenziale l'intervento di una volante della Polizia.

Secondo quanto riferisce la segreteria provinciale del sindacato autonomo di Polizia, ieri sera gli agenti hanno notato uscire fumo denso dal garage dell'abitazione. Nello stabile vive una coppia di anziani e la loro nipote, affetta da problemi psichiatrici. I poliziotti, nonostante il fumo, sono entrati nell'edificio portando fuori prima i due anziani 90enni e poi la nipote, che si trovava nell'appartamento al secondo piano e che in un primo momento si era chiusa in bagno e non voleva aprire. Dopo una proficua azione di convincimento, la ragazza ha aperto e i poliziotti, hanno potuto portarla in salvo.

I vigili del fuoco hanno poi portato a termine l'intervento, spegnendo il rogo.

I due poliziotti hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari: sono stati dimessi con 2 giorni di prognosi per infiammazione delle vie aeree superiori dovuta ad eccessiva inalazione di monossido di carbonio.