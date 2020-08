Siracusa, 2 sudanesi denunciati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Due sudanesi denunciati dalla Polizia di Siracusa per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Il provvedimento riguarda lo sbarco del 17 luglio scorso, a Portopalo di 9 migranti di varie nazionalità a seguito del quale sono state aviate indagini di polizia giudiziaria.

Subito dopo essere stati soccorsi i migranti con l'imbarcazione erano stati trasferiti nel porto rifugio di contrada Stentinello a Targia per la quarantena. Il primo tampone per loro era stato negativo. Sempre la Polizia, a seguit di indagini pr lo stesso sbarco, ha già arrestato uno dei 9 migranti, un giovane egiziano di 23 anni, per essere tornato sul territorio nazionale, nonostante il decreto di espulsione.