Avola e Palazzolo, controlli anticovid: sanzionati 3 esercizi pubblici

Sanzionati tre esercizi commerciali tra Avola e Palazzolo Acreide dediti alla somministrazione di cibi e bevande per il mancato rispetto di norme anticovid.

i Carabinieri della Compagnia di Noto, coadiuvati dai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siracusa e da personale dell’Asp di Siracusa, hanno verificato, oltre alla regolarità della posizione lavorativa dei lavoratori, anche il rispetto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Covid.

Durante i controlli sono stati identificati tutti i lavoratori presenti nelle strutture per accertare la posizione contributiva ed assicurativa. Nel contempo sono state rilevate, tra l'altro, la mancata esposizione della cartellonistica delle procedure Anti Covid-19 che riepilogano le misure igienico sanitarie, la mancata osservanza degli obblighi derivanti alla gestione di entrata/uscita dei dipendenti per evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.

Analoghi controlli ad attività commerciali sono in programma per tutto il mese di agosto per la tutela dei lavoratori e della salute pubblica.