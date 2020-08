Il giorno dopo l'attuazione dell'ingresso a pagamento nella Riserva naturale di Vendicari, divampa la polemica.

Il pagamento di 3,50 per entrare nella riserva non va giù a molti. E' anche vero che sono previste riduzioni a 1,50 euro per Forze dell’Ordine, associazioni ambientaliste, studenti e scout e ingressi gratuiti per bambini sotto gli 8 anni, diversamente abili con accompagnatore, soggetti impegnati in attività di studio, ricerca e didattica e per iniziative istituzionali.

E se per la Regione l'obiettivo del pagamento di un ticket d'ingresso è finalizzato a incrementare i servizi e la tutela dell’area protetta pe Vincenzo Vinciullo il pagamento del ticket "è solo uno strumento di pronta cassa che certamente non aiuta il turismo del Sud-Est siciliano".



"Ritengo - aggiunge Vinciullo - che il biglietto di ingresso alla riserva, ad oggi, sia un atto amministrativo illegittimo in quanto è stato imposto senza tenere conto dell’art.1 della Determina assessoriale n.85 del 15 marzo 2015 che prevede la possibilità di istituire un ticket solo nel caso in cui siano garantiti i servizi minimi essenziali che il medesimo decreto riassume in: servizi igienici, punti acqua, tavoli e sedie e postazioni per la raccolta differenziata e non mi sembra che questi servizi minimi siano garantiti".

Un'altra voce dissonante è quella di Tiziano Spada, coordinatore provinciale di Italia Viva Siracusa: "L’istituzione di un ticket per l’accesso alla meravigliosa spiaggia di Vendicari arriva, a prescindere da qualunque tipo di premessa, nel peggior momento possibile per il nostro territorio, alle prese con una lenta e faticosa ripartenza del settore turistico. Abbiamo già sollecitato Giovanni Cafeo a presentare all’Ars un’interrogazione urgente sull’argomento – conclude Spada – al fine di ottenere un quadro chiaro della situazione".

Tutto questo mentre ieri, nel primo giorno di ingresso a pagamento, i turisti anno dovuto "sopportare" lunghe file in attesa sotto il sole cocente per poter entrare in riserve con i prevedibili malumori e proteste.