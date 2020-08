Coronavirus, c'è un nuovo caso di positività in provincia di Siracusa

C'è anche la provincia di Siracusa tra quelle siciliane in cui nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo caso di positività al coronavirus. Questo nuovo caso va ad aggiungersi a quelli registrati nelle ultime settimane ad Augusta e Avola.

È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. I nuovi positivi dell'Isola sono in tutto 10.

Oltre che nella provincia aretusea, i nuovi contagi sono 2 a Catania, tre a Ragusa (si tratta di migranti a Pozzallo), uno a Palermo, uno a Messina, uno a Enna, e uno a Caltanissetta.

In Sicilia scende a 39 il numero dei ricoverati in ospedale ma salgono a 3 quelli in terapia intensiva; sono 242 in isolamento domiciliare: 281 gli attuali positivi al coronavirus.