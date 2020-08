Siracusa, Sebastiano Fontana riconfermato presidente della Figisc

Sebastiano Fontana riconfermato per acclamazione presidente della Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti della provincia di Siracusa.

Presenti all’assemblea il presidente e il direttore di Confcommercio, EIio Piscitello e Francesco Alfieri.

“Un settore sempre più complicato per le ultime norme nei confronti delle compagnie petrolifere - ha affermato Piscitello - ma la grande esperienza di Fontana ha dato alla categoria un impulso notevole nella rappresentanza delle istanze in tutti i tavoli".

Il presidente confermato ha presentato la sua nuova squadra: Salvatore Garaffa vice presidente, Sebastiano Sanzaro, Gaetano Spadaro, Salvatore Nigro come consiglieri di categoria.