Priolo, caserma dei vigili del fuoco: consegna entro l'estate

Sarà consegnata entro l’estate la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco di Priolo.

La struttura è stata completata da qualche mese.

“Dopo la consegna - ha fatto sapere il sindaco Gianni - si potrà procedere all’attivazione della caserma, che prevede in totale la presenza di 32 addetti, suddivisi su 4 turni; 8 Vigili del Fuoco saranno dunque costantemente presenti sul territorio per far fronte a tutte le esigenze che potrebbero nascere. Una struttura - ha concluso il primo cittadino - di importanza strategica per il nostro paese, un presidio fisso di sicurezza e pronto intervento, a disposizione di tutta la comunità priolese e della zona industriale”.

“Per la struttura dei Vigili del Fuoco - ha ricordato l’Assessore ai Lavori Pubblici Tonino Margagliotti - ho avuto il piacere di continuare un’attività che avevo cominciato nel 2003”.