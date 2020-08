Siracusa protagonista della prossima puntata di "Bellissima Italia"

Lunedì 3 agosto alle 17 le bellezze di Siracusa tornano ad essere raccontate in televisione grazie al nuovo programma di Rai 2 “Bellissima Italia”.

Sarà Fabrizio Rocca a condurre il viaggio con l’intervento delle inviate Karina Marino e Maria Teresa Giarratano.

Il programma mira a valorizzare il territorio, l’arte, l’archeologia, la natura, l’artigianato, la gastronomia, le tradizioni e il folklore, anche attraverso interviste a personaggi locali.

Nella puntata registrata nei giorni scorsi, è stato utilizzato anche un drone con delle riprese inedite dall’alto.

Il nuovo programma coinvolge le più famose città d’arte della penisola, ponendo particolare attenzione alle iniziative di turismo ecosostenibile.

L'organizzazione delle riprese è stata realizzata attraverso la collaborazione della Film Commission comunale, che ha assistito la produzione nelle varie fasi di lavorazione, dalla proposta delle location, ai sopralluoghi e per finire alle indicazioni per agevolare le riprese.

“Siracusa e il suo patrimonio - ha commentato l'assessore alla cultura Granata - continuano ad attrarre le produzioni. Si riattiva quell’energia di coinvolgimento e di collaborazione tra gli attori locali: l’ideale per valorizzare al meglio l'immagine della città”.