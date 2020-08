Noto, tanti i furbetti alla guida: multe per oltre 30mila euro

Proseguono gli straordinari servizi di controllo a Noto, sia nel pieno centro barocco sia nella zona balneare e di residenza collinare. L'attività di monitoraggio è stata predisposta con continuità anche in ragione dell'importante presenza turistica, con particolare attenzione verso il contrasto ai reati predatori e a tutela della sicurezza stradale. In tale contesto gli uomini del commissariato hanno effettuato numerosi posti di controllo, identificando 111 persone, controllando 75 veicoli, elevando 20 sanzioni amministrative e sequestrando 6 mezzi. Nell’ambito dei controlli, gli agenti hanno sanzionato alcuni automobilisti per guida senza patente o per mancanza di copertura assicurativa; sanzioni anche per guida di ciclomotori e motocicli senza il casco protettivo e mancanza della carta di circolazione. L’importo delle multe elevate supera i 30 mila euro.