Noto, controlli su strada: 3 denunce e sanzioni per circa 15mila euro

Negli ultimi tre giorni, nel territorio di Noto sono state 36 le violazioni al codice della strada rilevate dai Carabinieri durante i controlli su strada con sanzioni per 14.926 e 132 punti decurtati.

Tra le violazioni più frequenti resiste il mancato uso del casco alla guida di motoveicoli; in 3 sono stati sanzionati per la mancanza dell'assicurazione obbligatoria, 7 per guida senza cinture di sicurezza 3 per guida pericolosa in centro abitato, una per inottemperanza all’alt.

Nelle ore serali sono stati incrementati anche i controlli alla circolazione stradale con etilometro: due conducenti sono stati denunciati.

E' stato, inoltre, registrato un sensibile incremento di sinistri stradali nel territorio a sud della provincia aretusea: 4 i sinistri stradali di cui 2 con feriti. In un caso uno dei conducenti è stato deferito per guida sotto l’effetto di stupefacenti.