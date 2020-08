Floridia, ubriaco prima molesta i clienti di un bar e poi entra in casa di un uomo

In evidente stato di ebbrezza alcolica prima viene allontanato da un bar dove aveva molestato alcuni clienti e poi entra in casa di un uomo e dà in escandescenze.

E' accaduto ieri sera a Florida dove i Carabinieri hanno arrestato Salvatore Gallitto, 36 anni per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I Carabinieri, non convinti che l'uomo si fosse calmato dopo essere stato allontanato dal bar, non lo hanno perso di vista e sono subito intervenuti in soccorso del cittadino che in buon fede gli aveva aperto la porta d casa. Una volta arrivato in caserma, l'uomo ha cercato di fuggire andando nuovamente in escandescenze ed aggredendo un militare.

Per lui sono stati disposi gli arresti domiciliari.