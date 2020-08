Siracusa, parte domani l'Operazione Nettuno sulla sicurezza in mare

Anche quest'anno si svolgerà l'operazione Nettuno, giunta alla 33ma edizione e organizzata dall'associazione Nuova Acropoli nel rispetto delle norme sanitarie vigenti anti Covid 19.

Le domeniche mattina del 2, 9 e 16 agosto i volontari di Siracusa, Floridia, Augusta, Catania e Ragusa opereranno in zona Arenella con squadre in mare per la sorveglianza ed il pronto intervento con gommone e canoe, sarà disponibile la squadra antincendio e volontari si occuperanno del decoro di dissuasori e muretti della Costa del Sole.

I volontari di Nuova Acropoli svolgono questo servizio da molti anni e sono preparati ad intervenire in caso di emergenza.