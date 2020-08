Caldo africano per tutto il weekend, livello di preallerta per incendi e ondate di calore

Quella di oggi sarà un'altra giornata di caldo afoso con aria molto calda di origine sub-tropicale e con contestuale livello di preallerta per rischio incendi e ondate di calore in provincia di Siracusa.

Questo quanto prevede il bollettino del Dipartimento regionale della protezione civile che avvisa anche sulle possibili conseguenze per la popolazione a rischio. Da qui l'invito a non uscire nelle ore più calde della giornata e a bere molta acqua.

Temperature elevate già ieri: secondo i dati Sias il Comune più caldo è stato quello di Francofonte con 39,7° C, poco dietro Lentini con 38,8°C e Siracusa con 38,2°C.

Un trend che sarà mantenuto per tutto il weekend con temperature in lieve ulteriore aumento.