Siracusa, treno del Barocco: dal 9 agosto fermata a Fontane Bianche. Gli ORARI delle corse

Il “Treno del Barocco” effettuerà la fermata a Fontane Bianche. Il servizio sarà attivo dal 9 agosto al 6 settembre.

Lo comunica l’assessore ai Trasporti Maura Fontana che dichiara: “Ringrazio il sindaco Francesco Italia che ha avviato una interlocuzione diretta con l’assessore regionale Falcone, e quanti in questi mesi si sono battuti per ottenere che il “Treno del Barocco” fermasse a Fontane Bianche. L'iniziativa ha visto infatti la condivisione anche trasversale di diverse anime politiche (alcune da anni impegnate sull'argomento), delle associazioni che si occupano in particolare di mobilità, nonché dei comitati dei residenti delle aree balneari interessate. E’ un ottimo risultato- continua Fontana- non solo per la città ed anche per la valorizzazione di un importante sito a vocazione turistica da tempo abitato in maniera fissa da molti residenti". GLI ORARI DELLE CORSE Il “Treno del Barocco” effettuerà la fermata a Fontane Bianche.

"Esprimiamo la nostra grande soddisfazione- scrive in una nota Lealtà e Condivisione - per la comunicazione ufficiale giunta dalle Ferrovie dello Stato che, a partire dalla giornata di domenica 9 agosto, sarà operativa la fermata di FontaneBianche nella tratta festiva Siracusa Ragusa, denominata Barocco Line. Finalmente sarà possibile anche la domenica ed i festivi (per la prima volta), sia per i cittadini che per i turisti, raggiungere la rinomata spiaggia di Fontane Bianche in soli 10 minuti di treno, sottraendosi all’incubo del rituale incolonnamento autoveicolare lungo l’unica via che porta al mare nel versante sud. Un lavoro comune, frutto della sinergia tra residenti, cittadini, associazioni, politica ed istituzioni, da prendere da modello per il futuro".

GLI ORARI DELLE CORSE