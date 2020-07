Siracusa, scomparso il dirigente Aics Enzo Nassetta

Enzo Nassetta, dirigente Aics, è scomparso stamane prematuramente, stroncato da un male terminale. Nassetta, più volte arbitro in tante iniziative sportive di solidarietà organizzate dai giornalisti siracusani, era una personaggio centrale nel mondo dello sport giovanile e in quello amatoriale, così come ha sempre mostrato grande sensibilità verso temi sociali. Enzo Nassetta, infatti, insieme a Iano Battaglia, è stato tra i protagonisti dello sport coniugato al sociale. La camera ardente è stata aleestita di fronte alla chiesa di Santa Rita. I funerali si svolgeranno lunedì mattina alle 11 nella parrocchia di corso Gelone.