Priolo, campo tensostatico a San Focà: sostituirà quello incendiato

A San Focà sarà installata presto un tensostatico nella zona compresa tra il Palaenichem e il campo sportivo.

“L’impresa che si è aggiudicata la fornitura - ha fatto sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Tonino Margagliotti - ha anche il compito di redigere il progetto esecutivo. Una volta ricevuto il carteggio documentale, procederemo con la conferenza dei servizi e la conseguente approvazione da parte della Sovrintendenza, del Genio Civile e degli altri enti competenti. Ultimato questo passaggio, saremo pronti per realizzare la struttura”.

Il nuovo impianto sostituirà quello incendiato parecchi anni fa e mai ripristinato. Sarà in legno lamellare, delle dimensioni di 40 metri per 25, a sesto ribassato, con copertura in pvc a doppia membrana.

“Una struttura polivalente - ha fatto sapere il sindaco Pippo Gianni - per l’esercizio di varie discipline. Si potranno praticare calcetto, pallavolo, basket; sarà completa di impianto di illuminazione e di riscaldamento, servizi igienici, spogliatoi per gli atleti e gli arbitri. Una volta ultimata - ha concluso il Sindaco Gianni - sarà a disposizione di tutta la città”.