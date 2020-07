Siracusa, proiezione "Devotion" in Ortigia: il piano della viabilità

In occasione della proiezione del film evento Devotion di Giuseppe Tornatore e prodotto da Dolce e Gabbana, previsto per domani 1 agosto in piazza Duomo-Piazza Minerva, il ponte umbertino sarà chiuso al traffico in entrata e uscita dalle 18 alle 19 per consentire il passaggio della sfilata.

L'accesso ai residenti e autorizzati e ai mezzi di soccorso sara' garantito dal ponte santa Lucia.

La viabilità sara' regolamentata dai vigili urbani che presiederanno il percorso.

Lo comunica l'assessore alla Mobilità e trasporti Maura Fontana.

Inoltre al fine di consentire alla sfilata di attraversare il percorso senza creare particolari disagi, è stato disposto dalle 12 alle 21, il divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito momentaneo, al passaggio del corteo, nelle vie:

Ponte Umbertino, Piazza E. Pancali, Largo XXV Luglio, Via Savoia, Largo Porta Marina, Via Ruggero Settimo, Largo Amedeo di Savoia Duca

d’Aosta, Via delle Carceri Vecchie, Piazza Duomo, Via P. Picherali, Via S. Lucia alla Badia.