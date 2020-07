Sortino, il sindaco Parlato riceve da Bonfanti la bandiera del distretto del Sud est

Il sindaco di Sortino Vincenzo Parlato ha ricevuto la bandiera del distretto del Sud est dalle mani del collega di Noto Corrado Bonfanti.

“Vogliamo dare maggiore valore i nostri siti – dichiara Parlato – e studiare forme di valorizzazione del nostro territorio oltre le singole municipalità ma che racchiudono tutto il patrimonio storico, culturale, naturalistico e archeologico di una vasta area della Sicilia che per importanza merita molto di più rispetto ad oggi”.

“Una giornata di grande importanza per il Val di Noto, patrimonio dell'umanità – ha aggiunto Bonfanti – Parlato è uno dei sindaci con una visione più precisa e netta sul futuro di quest'area vasta che deve iniziare a percorrere da sola ma in collaborazione con tutti per portare avanti le proprie idee con determinazione”.

Il distretto intanto sta lavorando sulla revisione dei piani di gestione, linee guida per il futuro del Val di Noto, almeno per i prossimi 20 anni.