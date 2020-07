Il primo messaggio dell'arcivescovo Lomanto alla Chiesa di Siracusa

Primo messaggio del nuovo arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto alla Chiesa di Siracusa.

Si seguito alcuni passi: "LʼArcidiocesi di Siracusa è una Chiesa ricca di forte tradizione spirituale e di solida attività pastorale. A questa Chiesa, che mi attende nello spirito di fede, io vengo nel nome del Signore per amare, servire e donare me stesso".

Poi l'arcivescovo rivolge un saluto a tutte l componenti della diocesi: dai presbiteri ai diaconi, inestimabili "con voi avrò la gioia di vivere nellʼunità del sacramento dellʼordine, per godere in pienezza la comunione di tutta la Chiesa". Poi mons. Lomanto si rivolge agli uomini e le donne di vita consacrata, ai giovani del Seminario, ai fedeli laici: per tutti parole di incoraggiamento nello svolgimento dei rispettivi ruoli.

Un pensiiero anche per le famiglie "che come piccola Chiesa domestica e cellula fondamentale della società, costituiscono il luogo dove si impara a convivere nella differenza e ad appartenere ad altri e dove i genitori trasmettono la fede ai figli" e ai giovani che "ci chiamano a risvegliare e accrescere la speranza, perché portano in sé le nuove tendenze dell’umanità e ci aprono al futuro".

Sentimenti di gratitudine espressi verso Papa Francesco, e riconoscenza per il suo predecessore mons. Pappalardo e per l'arcivescovo emerito, mons. Costanzo. Un ricordo affettuoso per la Chiesa di Caltanissetta dalla quale mons. Lomanto proviene.

Non manca il riferimento alle autorità civili, istituzionali e militari alle quali l'arcivescovo rivolge un appello al "dialogo e alla collaborazione "per la ricerca del bene comune, della crescita morale e del progresso civile della nostra terra".

In conclusione l'affidamento alla Vergine Maria, a S. Marciano e S. Lucia: "ci proteggano, ci guidino e ci sostengano nel nostro cammino".