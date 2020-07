Noto, consegna ultimo defibrillatore: sono 8 negli edifici pubblici

Con la consegna dell’ultimo defibrillatore automatico esterno a Palazzo Ducezio è stata completata l’installazione in città degli 8 nuovi apparecchi da utilizzare in caso di emergenza.

L’amministrazione Bonfanti ha dotato le sedi degli uffici comunali di piazza Bolivar e di Palazzo Ducezio (al cui interno si trova anche quello donato dal Rotary Club Terra di Eloro), la sede della Protezione Civile in contrada Faldino, il Teatro Tina Di Lorenzo e il Teatro Noto d’Estate, oltre al polisportivo Palatucci e alla palestra dell’istituto comprensivo Maiore, di un defibrillatore automatico esterno per aumentare le probabilità di salvare una persona in arresto cardiaco improvviso.

A seguire le operazioni di consegna e installazione l’assessore allo Sport Angelo Giudice e il sindaco Corrado Bonfanti: “Riteniamo utile - ha detto il primo cittadino - dotare più strutture possibili in cui è continua la presenza di attività umana, di apparecchiatura salvavita, in grado di supportare eventuali soccorso. La tempestività e l’utilizzo dei defibrillatori possono salvare vite umane”.