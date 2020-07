Pachino, abusa della ex compagna che lo aveva lasciato: arrestato

Non accettava la fine della relazione con la sua compagna e solo il pensiero che la donna potesse aver intrapreso una nuova frequentazione, lo ha indotto a chiedere alla ex un incontro chiarificatore. E' accaduto pochi giorni fa in un Comune della zona sud della provincia di Siracusa.

L’uomo, poco più che quarantenne, ha convinto la donna a salire in auto e, lasciata la strada asfaltata, ha diretto il veicolo in una zona di campagna. Qui, dopo insulti verbali, le ha usato violenza. Qualche ora più tardi, la donna ha denunciato tutto ai Carabinieri.

Le indagini, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo. Nei suoi confronti è stata emessa una misura cautelare in carcere. Il 40enne è stato pertanto rintracciato e arrestato.