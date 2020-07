Siracusa, interventi in corso al tensostatico di Belvedere

Interventi in corso nella struttura tensostatica di Belvedere, a Siracusa.

A darne notizia sui social è il sindaco Francesco Italia.

La struttura sarà dotata di una nuova illuminazione di sicurezza; sarà sostituita la copertura in legno lamellare e sarà posata una nuova pavimentazione sportiva. A ciò si aggiungono la dotazione di nuovi arredi e la realizzazione di un percorso con rampe accessibili per i diversamente abili per accedere alla struttura sportiva direttamente dalla scuola.