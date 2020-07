Siracusa, Paolo Ficara nuovo vicepresidente della Commissione Trasporti

Il parlamentare nazionale siracusano del M5S, Paolo Ficara è il nuovo vicepresidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera. La nomina ieri sera, quando sono stati rinnovati gli uffici di Presidenza delle commissioni di Camera e Senato.

"Ringrazio il mio gruppo per la fiducia e il vice presidente uscente, Diego De Lorenzis, per la disponibilità che ha sempre dimostrato verso la commissione e in bocca al lupo alla nuova presidente, Raffaella Paita", il primo commento del neo vicepresidente.

"I problemi e le sfide dei settori di competenza della commissione, soprattutto adesso, sono tante e tanto sarà il lavoro da fare. Spero possa sempre esser condotto in modo collaborativo tra tutte le forze politiche, come avvenuto in questi due anni".