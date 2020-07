Siracusa, bocciatura del piano di qualità dell'aria: Granata " La Regione lo riproponga subito"

“Riproporre subito il Piano di qualità dell’aria, in nome del popolo inquinato”. A chiederlo è il presidente di Articolo 9 in Fabio Granata.

"La stessa sentenza - motiva Granata - ha ribadito l'importanza imprescindibile dello strumento normativo, soffermandosi sulle numerose lacune nei metodi di rilevamento dell’inquinamento atmosferico.

La Presidenza della Regione Siciliana - aggiunge - oltre ad appellarsi al Cga, ha quindi il dovere di predisporre immediatamente quelle misure che superino le obiezioni sollevate e che rendano in tempi brevissimi riproponibile uno strumento di tutela della qualità della vita dei cittadini siciliani comunque imprescindibile.

Resta ancora una volta agli atti - conclude il presidente di Articolo 9 - la prepotenza e la arroganza delle Industrie e di chi le rappresenta, e la loro totale insensibilità ai temi delle bonifiche, della rigenerazione Green della raffinazione e sopratutto del diritto alla salute dei cittadini".